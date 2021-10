Auffahrunfall mit drei Autos und mehreren Verletzten

Mannheim. Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall mit zwei weiteren Autos und mehreren Verletzten verursacht. Die 56-Jährige war, nach Polizeiangaben, auf der Siebenbürgerstraße in Fahrtrichtung Wallstadt unterwegs und bemerkte zu spät, das die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsen mussten. Sie fuhr deshalb einem vorausfahrenden Audi ins Heck und schob diesen auf das davor fahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der Audi-Fahrer sowie dessen 50-jähriger Beifahrer, als auch der 77-jährige Beifahrer des anderen Autos leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro.

