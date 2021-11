Auffahrunfall in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall in der Mannheimer Innenstadt ist am Samstagabend ein Sachschaden von rund 3.500 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-jähriger Autofahrer auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs, als ein voranfahrender 35-Jähriger abbremste. Der 24-Jährige konnte auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen des 35-Jährigen auf. Dabei wurde niemand verletzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.