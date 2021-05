Auffahrunfall auf Parkring - rund 3000 Euro Sachschaden

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf dem Parkring in Mannheim sind zwei Autos dermaßen beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Nach Angaben der Polizei waren eine 47-jährige Autofahrerin und ein 31-jähriger Autofahrer in Richtung Luisenring unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen mussten.

AdUnit urban-intext1

Ein hinter den beiden Autos fahrender 53-Jähriger erfasste die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen des 31-Jährigen auf. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 3000 Euro geschätzt.