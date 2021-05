Aufdringlich in der Bahn

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Dienstag, bei dem ein 50-Jähriger in einer Straßenbahn vier minderjährigen Mädchen gegenüber aufdringlich geworden sein soll. Gegen 18.30 Uhr sprach der Mann in der Bahn der Linie 4 a Richtung Käfertal wiederholt die Mädchen an, die sich im hinteren Teil der Straßenbahn aufhielten. Die überwiegend 13 Jahre alten Kinder fühlten sich durch das Verhalten des Mannes verunsichert.

Als der 50-Jährige schließlich ebenfalls an der Haltestelle Speckweg ausstieg und die Mädchen weiterhin belästigte, baten sie ihre Eltern telefonisch um Hilfe. Die sofort verständigte Polizei kam vor Ort und ergriff den Mann, er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen dann wieder entlassen. Die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0621/174-4444 zu melden. scho/pol