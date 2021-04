Das Gesundheitsamt hat am Samstag 32 und am Sonntag 70 neue Corona-Fälle gemeldet (Stand jeweils 16 Uhr). Zudem gibt es zwei weitere Todesopfer. Ein über 60-Jähriger und ein über 80-Jähriger starben in Mannheimer Krankenhäusern.

Nach den Zahlen der Stadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner – nun bei 139,4. Damit hält die Zickzack-Bewegung an. Vor Ostern war die Inzidenz recht kontinuierlich angestiegen, nach den Feiertagen aber deutlich abgeflacht. Wegen eines kalendarischen Sondereffekts (der Karfreitag war mit einer sehr niedrigen Zahl aus der Berechnung herausgefallen) kletterte die Inzidenz am Freitag plötzlich von 132 auf 149,4. Am Samstag ging sie auf 128,8 noch stärker zurück, ehe sie am Sonntag wieder stieg.

Als alleiniger Maßstab umstritten

Dies zeigt, wie rasch sich lokale Inzidenzen aufgrund der niedrigen absoluten Zahlen verändern können. Daher wird auch von verschiedenen Seiten immer wieder Kritik daran geübt, dass sich die jeweiligen Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Regeln bislang – und nach den Planungen der Bundesregierung wohl künftig noch stärker – fast ausschließlich nach den Inzidenzwerten auf kommunaler Ebene richten.

Im Landesvergleich hat sich Mannheim derweil verbessert. Hier liegt die Stadt, lange einer der Hotspots im Südwesten, nun knapp unter dem baden-württembergischen Landesdurchschnitt von 139,5. sma

