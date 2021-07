Auf Rollschuhen durchs Quadrat

Alle, die sich noch daran erinnern können, beschreiben den Ort, den wir in Folge 184 von „Erkennen Sie Mannheim“ suchten, einfach als „das Loch“. Weil die Häuser darauf im Krieg zerstört wurden, hatte man das Grundstück Ende der 1960er Jahre erst einmal als Parkplatz genutzt. Dass es sich dabei um das Quadrat D 3 handelt, wo heute die Plankengalerie ist, haben die meisten in ihren Einsendungen an die Redaktion genau richtig erkannt – und uns viele Geschichten rund um den tiefergelegten und sogar bewachten Parkplatz berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gewinner der Folge 184 Der„Mannheimer Morgen“ und das Marchivum arbeiten bei der Serie „Erkennen Sie Mannheim?“ Hand in Hand. In jeder Serienfolge werden unter den richtigen Einsendungen Bildbände, DVDs oder historische Schriften und Bücher vom Marchivum verlost. Bei Folge 184 unserer Serie haben gewonnen: Pia Moog, Marion Daniela Schneider und Hermann Rommel. Folge 185 unserer Rätsel-Serie „Erkennen Sie Mannheim?“ erscheint am Mittwoch, 4. August. Am Donnerstag, 12. August, werden die Auflösung und die Gewinner veröffentlicht. lia/scho

So erinnert sich Leser Fritz Ebert noch genau daran, früher hier oft geparkt zu haben, wenn man auf die Planken zum Bummeln wollte. Auch von der Stadt abgeschleppte Autos wurden dort zwischengelagert – bereit, gegen Ablöse wieder zu ihrem Besitzer zurückzukehren. Das weiß Leser Ebert genau, schließlich musste er selbst damals den Wagen seines Schwagers abholen, „der selbst nicht mehr fahren konnte (durfte)“.

Aber nicht nur Parken und Abschleppen war hier möglich, sondern auch der Dienst als Parkplatzwächter. So hatte sich Leser Andre Schleichert schon damals als junger Schüler hier ein paar Kröten fürs Taschengeld dazuverdient. Seine Aufgaben: einen privaten Automarkt beaufsichtigen, die Stellplatzgebühren kassieren und Verkaufsschilder sowie Normverträge verteilen. Allerdings währte der Nebenjob nicht lang – aus Mangel an Besuchern wurde der Automarkt irgendwann wieder eingestellt.

Das Treiben auf dem tiefergelegten Parkplatz konnten die umliegenden Nachbarn zudem ganz bequem vom Fenster aus beobachten. Wie etwa die Mutter von Leserin Pia Moog: Denn Moog war mit zwölf Jahren mit ihrer Familie gegenüber ins Quadrat C 3 gezogen. Praktisch, dass sich von hier aus auch spielende Kinder genau im Blick behalten ließen. Die Nachbarskinder hatten nämlich den kaum genutzten Parkplatz am Wochenende für sich als Spielwiese entdeckt. „Dort konnten wir Rollschuh laufen, Fahrrad fahren und uns mit Springseil und Gummitwist die Zeit vertreiben“, erinnert sich Moog.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihr ist das komplette Quadrat als Freispielfläche in Erinnerung geblieben, besonders aber die Ab- und Auffahrtsrampe. Weil die sich nämlich „prima dazu eignete, mit Rollschuhen richtig Schwung zu holen und dann mit ’180 Sachen’ um die Kurve zu fahren. Der Schwung reichte locker bis zum anderen Ende des Quadrates – einmal quer drüber!“, berichtet Moog aus ihrer Kindheitserinnerung. Fatal wurde es für die Zwölfjährige aber erst, als sie auf die Idee kam, mit Rollschuhen und Springseil gleichzeitig die Rampe herunter zu sausen. Das Ergebnis: zwei aufgeschlagene Knie. Bis heute erzählt Moog, die Leiterin einer Kindertagesstätte ist, diese Geschichte als kleinen Trost jedem Schützling, der sich die Knie verletzt. Statt von Kindheitserinnerungen kann Hermann Rommel aus Neckarhausen vom Studentenleben berichten: Mit seinem Freund Alu gründete er eine Studenten-WG gegenüber in D 2,12, im Haus rechts neben der Mannheimer Druckerei. Als die beiden dort 1968 einzogen, mit Willkommensapfelsaft von der Vermieterin, standen im „Loch“ gegenüber laut Rommel noch zwei baufällige Ruinen. Das machte den beiden nichts, schließlich war die Dachwohnung „ideal gelegen, da alles, was für uns wichtig war, wie die Uni, die „Pupille“ in B 1, das winzige City-Kino und eine Buchhandlung, in der Nähe lag.“

Luxuswohnung mit Badewanne

Auch der Cousin von Marion Daniela Schneider aus Schwetzingen hat hier gewohnt – und zwar im Luxus. „Mein Cousin hatte dort seine erste eigene Wohnung – Bad mit Wannen- und Fußbodenheizung – war mega!“, berichtet Schneider. Der Treffpunkt „Monnem Treff“ mit Livemusik vor der Kneipe sei damals praktischweise direkt im Erdgeschoss gewesen. Danach oder davor ging es für Schneider samt Cousin in das griechische Restaurant des Mannheimer Fußballers Dimitrios Tsionanis. Auch heute noch ist Schneider regelmäßig in dem Quadrat unterwegs – allerdings „nur“ zu Besuch bei ihrer Zahnärztin.