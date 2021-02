Mannheim. Hilfsbereitschaft ist das eine – Ausdauer etwas anderes: Und deshalb versickern manchmal selbst enthusiastisch gestartete Projekte in den Widrigkeiten des Alltags. Das gilt erfreulicherweise nicht für die vor 20 Jahren am Mannheimer Diakonissenkrankenhaus von dem damaligen Chefchirurgen Bernhard Rumstadt initiierte Aktion „Operieren in Afrika“. Der Verein, inzwischen mit Sitz in Freiburg, leistet nach wie vor Entwicklungsarbeit, wo Armut und Not besonders groß sind – in Burkina Faso.

AdUnit urban-intext1

„Ehemalige Patienten aus meiner Mannheimer Zeit am Diako sind immer noch Vereinsmitglieder oder überweisen regelmäßig Spenden“, freut sich der Vereinsvorsitzende Bernhard Rumstadt (kleines Bild), der seit 2012 in Freiburg am dortigen Diakoniekrankenhaus die Chirurgie leitet. Als er vor zwei Jahrzehnten, unterstützt von Pflegekräften und von Medizinern wie dem Anästhesisten Walter Homenu, im westafrikanischen Burkina Faso erstmals während eines Kurzeinsatzes Patienten operierte, da sah er fußballgroße Kröpfe, kiloschwere Geschwulste und folgenschwere Fisteln – Befunde, die er eigentlich nur aus Lehrbüchern kannte.

Bitterarme Region

Schon bald reifte bei dem ehrenamtlichen Team die Erkenntnis, dass in dieser bitterarmen Region eine medizinische Grundversorgung, verknüpft mit Bildung, nach der Devise Hilfe zur Selbsthilfe aufgebaut werden sollte.

Aber das setzte voraus, dass Kinder und Jugendliche lesen, schreiben und rechnen lernen und darüber hinaus Unterricht bekommen. Inzwischen beinhaltet das Vereinsmotto „Operieren in Afrika“ neben Eingriffen im OP-Saal auch Infusionen fürs Schulsystem und obendrein Aufbauspritzen (in Form von Aufträgen) für die einheimische Wirtschaft.

AdUnit urban-intext2

Der bereits 2006 finanzierten Grundschule in der Provinz Sissili folgte jetzt ein College, das in der ersten Klassenstufe jeweils 30 Mädchen und Jungen unterrichtet und mit staatlichen Lehrkräften innerhalb von vier Jahren für 240 Jugendliche ausgebaut werden soll. Der in Berlin wirkende, aber aus Burkina Faso stammende Architekt Diébédo Francis Kéré – dessen Projekte darauf ausgerichtet sind, sich kostengünstig und energiesparend an Materialien und Bautechniken des jeweiligen Entwicklungslandes zu orientieren – setzte den von ihm entworfenen Bau in Kooperation mit Menschen vor Ort um. Dazu gehörte auch, dass Handwerker der Region die Schulmöbel herstellten.

Dank Patenschaften, die der Verein vermittelt, „konnten bis heute mehr als 250 der ärmsten Kinder eine regelmäßige Ernährung, ausreichend Kleidung und Lehrmittel ermöglicht werden“, berichtet Rumstadt und erzählt, dass für so manche arme Eltern das tägliche Schul-Mittagessen „ein wichtiger Anreiz“ sei, ihre Söhne und Töchter zum Unterricht zu schicken.

AdUnit urban-intext3

Die ebenfalls von Kéré ökologisch entworfene chirurgische Klinik gewährt ganzjährig medizinische Grundversorgung und bietet obendrein eine Plattform für ehrenamtliche Kurzeinsätze von internationalen Spezialisten.

Afrikanische Assistenzärzte

AdUnit urban-intext4

Von deren Operations-Kunst profitieren nicht nur Einheimische mit Missbildungen – auch afrikanische Ärzte, die bei der Assistenz ihr fachliches Spektrum erweitern. Wie der Verein stolz mitteilt, wird die 2018 eröffnete Geburtshilfeklinik, die afrikanische Entbindungssitten und moderne Medizin vereint, nicht nur gut angenommen – sie hat auch erheblich dazu beigetragen, dass deutlich weniger Mütter und Säuglinge sterben.