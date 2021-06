„Auf keinen Fall wollen wir, dass Tiere sterben“

„Eine Lkw-Ladung Müll landet pro Min. im Meer“, steht auf einem Schild. Ein anderes macht deutlich: „90 % aller Meeresvögel haben Plastik in ihren Mägen“. Diese und viele andere Botschaften thematisieren die Gefahren von Kunststoff für die Umwelt – auf Bäumen entlang des Neckars. Aufgehängt haben die Schilder Mitglieder der Aktion Surfrider Baden-Pfalz (wir berichteten).

„Selbst bin ich auf die Aktion aufmerksam geworden, da ich täglich auf meinem Schulweg mit dem Rad an den Plakaten auf der Neckarpromenade vorbeifahre“, freut sich Alexandra Blum über das Engagement der jungen Umweltschützer. Aber bei dieser Freude ist es nicht geblieben. Der Einsatz der Surfrider hat die Lehrerin der Johannes-Kepler-Grundschule dazu inspiriert, ihre Schülerinnen und Schüler der 3c für das Thema zu sensibilisieren. Sie gab als „Homeschooling-Auftrag“, dass die Kinder „sich die Plakate bei einem Spaziergang anschauen. Viele waren begeistert, wollten einen eigenen Beitrag leisten und selbst Plakate gestalten“, berichtet Alexandra Blum dem „Mannheimer Morgen“.

„Bei einer Videokonferenz haben Kinder der Klasse 3c mit mir gemeinsam einen kleinen Online-Katalog zu ihren Werken zusammengestellt“, berichtet die Lehrerin. „Love our Neckar“ – so heißt die kleine elektronische Broschüre der „KeplerKids“, die im Internet unter cutt.ly/fnfushN zu finden ist. Da man derzeit die Plakate nicht in der Schule ausstellen könne, habe man das E-Book produziert, erklärt Blum.

Zusätzliche Audiobotschaften

„Es ist uns wichtig, dass überall in den Meeren und Seen und Flüssen kein Plastik ist, also die Gewässer nicht verschmutzt sind“, schreiben die „KeplerKids“ der 3c in ihrem Vorwort – und erklären: „Wir haben verschiedene Plakate gemalt und wollen, dass die Menschen darauf aufmerksam werden. Auf keinen Fall wollen wir, dass die Tiere sterben!“, wünschen sie sich, „dass die Menschen besser aufpassen“ in Sachen Plastikvermeidung.

Gearbeitet haben die Kinder auch mit Collagen. So zeigt etwa Greta einen Klapperstorch, der statt eines Babys einen Sack mit Plastikmüll transportiert – und dabei bittere Tränen weint. Oder ein von Eddie gestalteter Fisch, umgeben von Plastikbergen, stöhnt: „Ich kriege keine Luft mehr.“ Und Emir hat einen Wal gemalt, in dessen Bauch sich der Plastikmüll sammelt. Acht Werke sind bereits entstanden. „Die Idee ist, dass das E-Book im Laufe der nächsten Wochen weitergestaltet und ergänzt werden kann“, berichtet die Klassenlehrerin: „So haben alle Kinder der Schule die Möglichkeit, sich an dieser Aktion zu beteiligen.

Einige Schüler haben ihre Kunstwerke zusätzlich mit kleinen Audionachrichten versehen. So erklärt beispielsweise Greta: „Der Storch weint, weil er Müll aufsammeln muss, statt Babys zu bringen.“ Und Eddie teilt mit: „Der Fisch bekommt keine Luft mehr, weil so viel Plastikmüll ohne nachzudenken ins Meer und in die Flüsse geworfen wird.“

Die Surfrider möchten ihre Mannheim-Aktion unterdessen auf den gesamten Neckarlauf ausdehnen. Unter dem Motto „Art pour l’océan“, „Kunst für den Ozean“, appellieren sie an Lehrer, Schüler oder Vereine, das Thema aufzugreifen und umzusetzen. Die neu entstandenen Kunstwerke sollen am 17. Juli am Flusslauf aufgehängt werden.

Info: Infos und Kontakt: surfriderbadenpfalz.de/