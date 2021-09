Auf Güterzug mitgefahren

In Lebensgefahr hat sich in der Nacht zu Samstag ein 38-Jähriger am Hauptbahnhof begeben. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde sie gegen 2 Uhr alarmiert, weil ein aus Nordrhein-Westfalen stammender Mann die Plattform eines Güterzuges bestiegen hatte und mit diesem mitfuhr.

Nachdem der Triebfahrzeugführer informiert worden war, leitete er umgehend eine Schnellbremsung ein. Die eingesetzten Bundespolizisten konnten den Mann im Gleisbereich finden und zur Wache bringen. Glücklicherweise verletzte sich der 38-Jährige bei seiner lebensgefährlichen Mitfahrt nicht. Neben einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, die bei ihm gefunden worden waren. pol/mig