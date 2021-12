Auf frischer Tat erwischt: Polizei schnappt Felgendiebe in Mannheim

Mannheim. Die Polizei hat in Mannheim Felgendiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Zuvor war am frühen Mittwochmorgen auf Bildern der Überwachungskamera eines Autohauses in der Elsa-Brändström-Straße im Stadtteil Friedrichsfeld nach Angaben der Polizei eine Person zu sehen, die sich an den Felgen zu schaffen machte.

In dem Moment, als mehrere Streifewagen den Tatort erreichten, fuhr ein mit zwei Personen besetzter Wagen vom Gelände des Autohauses. Beim Erblicken der Polizei setzte der Fahrer zur Flucht an. Eine weitere Person, die dabei war, in das Fahrzeug einzusteigen, suchte fußläufig das Weite.

Nach kurzer Verfolgungsfahrt wurde der Wagen gestoppt und die beiden Insassen festgenommen. Die Beamtinnen und Beamten fanden im Auto vier hochwertige Reifen samt Felgen auf. Das Fahrzeug sowie das Diebesgut wurde sichergestellt.

Vom dritten zu Fuß geflüchteten Täter fehlt jede Spur. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

