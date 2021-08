Auf Franklin mit „MM“-Redakteuren ausgetauscht

In unserer Reihe „MM im Dialog“ haben sich am Mittwoch einige Leserinnen (unser Bild zeigt Beatrix Kober-Elshariff) und Leser mit zwei Redakteuren ausgetauscht. Florian Karlein (l.), stellvertretender Ressortleiter Lokales/Regionales, und Reporter Steffen Mack standen dazu zwei Stunden auf dem Franklin-Wochenmarkt. In der Urlaubszeit hielt sich der Andrang dort allgemein in Grenzen, es waren nur einige Stände geöffnet. Umso mehr blieb Gelegenheit, sich auch mal ein bisschen länger zu unterhalten. Es ging um die Situation in dem neuen Wohnviertel sowie um diverse andere Themen. Ein Leser war sogar eigens aus der Gartenstadt mit dem Fahrrad angeradelt, um mit den beiden Redakteuren zu sprechen. Der nächste „MM im Dialog“-Termin ist am 28. August auf dem Markt auf dem Lindenhof. sma

