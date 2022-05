Spaziergänge durch die Innenstadt auf den Spuren des Kurfürsten Carl Theodor mit aktuellen Bezügen – das bietet jetzt die Bundesgartenschau an. „Campus Walks“ heißt das Projekt, das Geschichtsstudenten der Universität entwickelt haben. Die Leitung oblag Maike Sambaß, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Spätmittelalter und Frühe Neuzeit. Sie promoviert am Lehrstuhl zur Geschichte der Region und leitet unter anderem den Arbeitskreis Junge Regionalforschung. Dieser Arbeitskreis ist eine gemeinsame Initiative des Mannheimer Altertumsvereins und des Historischen Instituts der Uni mit den Reiss-Engelhorn-Museen.

Erste Klimaaufzeichnungen

Die Rundgänge sind ein Resultat der Partnerschaft zwischen der Bundesgartenschau und ihrem Bildungsprogramm „Campus“ sowie dem Lehrstuhl für Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, dem Inhaber der Carl-Theodor-Professur Hiram Kümper. Dabei gehen die Rundgänge davon aus, dass Carl Theodor heute in die Stadt kommt, und sie schlagen thematisch einen Bogen von früher zu den Themen wie Nachhaltigkeit und Innovation der Bundesgartenschau.

Dabei erfahren die Teilnehmer, warum das Dach in Q6Q7 für mehr Nachhaltigkeit sorgt, was von der Bundesgartenschau 1975 übrigblieb und wie Carl Theodor als einer der Ersten Aufzeichnungen über das Klima vornehmen ließ. Die Rundgänge finden am 11., 18. und 25. Juni, am 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, am 13. und 27. August sowie am 3., 10. und 24. September und am 1.10. und 8. Oktober, jeweils um 14 Uhr, statt. Treffpunkt ist Q6/Q7. Der Rundgang dauert eine Stunde. Die Anmeldung ist im Internet ab dem 30. Mai auf der Seite www.buga 23.de möglich. pwr

