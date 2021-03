Ein 32-Jähriger soll am Freitagabend einen blauen Audi aus einer Werkstatt in der Hafenbahnstraße auf dem Luzenberg gestohlen und auf seiner Spritztour durch die Stadt mehrere Menschen gefährdet haben. Über die Herrenriedstraße fuhrt der Mann mit dem Auto –Kennzeichen: MA-VT 2004 – in die Zielstraße und stellte es auf dem Parkplatz des Marktkaufs dort ab. Er wurde von einer Fahndungsstreife vorläufig festgenommen, kam allerdings noch am Abend wieder auf freien Fuß. Auf seiner Fahrt hat er mit mehreren Überholmanövern sowohl anderer Autofahrer als auch Fußgänger in Gefahr gebracht. Außerdem hat er Ampeln bei Rotlicht überfahren. Die Polizei ermittelt nicht nur gegen den 32-Jährigen, sondern auch gegen einen unbekannten Beifahrer, der auch in den Diebstahl verwickelt sein könnte. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte: 0621/3 30 10. pol/lok