Mannheim. Am 24. Dezember um 19 Uhr findet in der Matthäuskirche ( Neckarau) ein zweisprachiger Gottesdienst statt. Pfarrerin Regina Bauer gestaltet ihn gemeinsam mit einer Übersetzerin in deutscher und in ukrainischer Sprache, begleitet von ukrainischen und deutschen Weihnachtsliedern, einige singt der ukrainische Kinderchor an der Matthäusgemeinde.

