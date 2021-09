Auch Finkler gescheitert

Jörg Finkler hat den Sprung in den Bundestag verpasst. Mit 9,78 Prozent der Erststimmen landete er auf Rang fünf. Nach der Wahl zeigte er sich dennoch zufrieden, dass er persönlich besser abgeschnitten habe als seine Partei, deren Zweitstimmenergebnis in Mannheim bei 9,11 Prozent liegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich hatte Finkler ja von Anfang an gewusst, wie schwer es für ihn bei der Wahl würde. Als er Anfang Februar im Feudenheimer Schützenhaus zum AfD-Kandidaten gekürt wurde, bedankte er sich für das Vertrauen, schränkte aber gleich ein: „Das bedeutet erstmal nichts. Das Direktmandat wird hier kein AfDler gewinnen.“ Das werde sich bei Bundestagswahlen erst „vielleicht in 20 Jahren“ ändern. Entscheidend sei, dass er einen aussichtsreichen Listenplatz bekomme. Den bekam er allerdings nicht. In mehreren Basis-Befragungen schaffte es die baden-württembergische AfD nur, die ersten zwölf Plätze auf der Landesliste zu vergeben (hätte die Partei im Südwesten mehr Stimmen bekommen, wären die verpufft). Da ging Finkler leer aus.

Mehr zum Thema Bundestagswahl Chancen für Einzug in Bundestag stehen für Melis Sekmen gut Mehr erfahren Wahlkreis Mannheim Nach Bundestagswahl: Roland Hörner wird künftig wohl den Ruhestand genießen Mehr erfahren

2019 bestes Ergebnis

Bei der Kommunalwahl 2019 holte der Polizeibeamte für seine Partei das beste Ergebnis, in der Fraktion und in der Partei stieg er zum Vize-Vorsitzenden auf. Sich selbst rechnete der gebürtige Saarländer immer wieder dem moderaten Flügel zu. In den radikaleren Landesverbänden Sachsen oder Thüringen etwa, sagte er mal dem „MM“, wäre er nicht in der AfD. Mit dieser Aussage soll sich Finkler innerparteilich nicht nur Freunde gemacht haben. sma