Premiere in der Pandemie: Erstmals tagt der Mannheimer Gemeinderat am Dienstagnachmittag per Hybridsitzung. Um Abstände besser zu wahren und das Infektionsrisiko zu senken, ist die eine Hälfte der Mitglieder nur per Video zugeschaltet. Einige Entscheidungen, die aus rechtlichen Gründen mit persönlicher Anwesenheit getroffen werden müssen, übernimmt am Abend dann die andere Hälfte im

...