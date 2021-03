Mannheim/Stuttgart. CDU-Bundeschef Armin Laschet sagte dem "Südkurier": "Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen." Jeder Abgeordnete, der sich an und in der Krise bereichere, beschädigt "das höchste Gut der Demokratie: Vertrauen".

