Aubuckel erneut gesperrt: Jetzt soll der Panoramasteg fertig werden

Jetzt wird es ernst: Nach mehreren Verzögerungen – mal aus technischen Gründen und zuletzt wegen des Dauerregens am vergangenen Wochenende – soll jetzt am frühen Sonntagmorgen endgültig der dritte und letzte Teil des Panoramastegs der Bundesgartenschau montiert werden. Dazu ist die Straße „Am Aubuckel“ zwischen dem Wingertsbuckel und der Rüdesheimer Straße bis Montag, 10. Oktober, um 5.30 Uhr gesperrt. Am Samstag erfolgen ganztägig die planmäßigen Vorarbeiten an den bereits eingehobenen zwei Bauteilen (unser Bild), bis am Sonntag schließlich durch einen 900 Tonnen schweren Raupenkran der finale Einhub des dritten Elements erfolgt. Dabei handelt es sich um das vordere Podestelement, das 43 Meter freitragend über das im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au angelegte Gewässer ragen und den Besuchern beste Aussicht über die Au, aber auch in Richtung Innenstadt und Bergstraße bieten soll. Das provisorische Podest – links im Bild – wird dann entfernt. r pw

