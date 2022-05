Attacke auf Sattelzug

Schreckmoment für den Fahrer eines Sattelschleppers: In der Nacht zum Donnerstag, gegen 2.40 Uhr durchschlug in der Untermühlaustraße in der Neckarstadt auf einmal ein Hammer die Windschutzscheibe des 40-Tonners. Nach Polizeiangaben hatte der ukrainische 30-jährige Fahrer noch eine schwarz bekleidete Person aus dem Hinterhof eines Anwesens rennen sehen. Der Hammer durchschlug in einer Höhe von circa 2,90 Meter die Frontscheibe und flog im Fahrzeuginneren direkt vor die Füße des Fahrers. Durch einen sprachkundigen Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim konnte der Sachverhalt mit dem nur Russisch sprechenden Fahrer geklärt werden. Der Mann konnte keine näheren Angaben zur Personenbeschreibung machen. Er sah lediglich die Silhouette einer schwarz gekleideten Person. dir/pol

