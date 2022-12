Attacke am Paradeplatz

Das Polizeirevier Innenstadt sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag gegen 22 Uhr am Paradeplatz ereignet hat. Ein 41-Jähriger wartete auf seine Bahn, als er von einer bislang unbekannten Person aus einer vierköpfigen Gruppe heraus angesprochen und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Als der 41-Jährige umgehend die Polizei informierte, flüchtete die Gruppe zu Fuß durch die Innenstadt bis in die R-Quadrate. Hier verlor der Geschädigte, der der Gruppe folgte, diese aus den Augen. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südosteuropäischer Phänotyp, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Kappe. Zeugen melden sich unter 0621/1 25 80. pol/dir

