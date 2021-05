AstraZeneca: Sonderaktion ausgebucht

Alle 3000 Termine waren nach nicht mal drei Stunden weg – die Sonderaktion der Stadt mit AstraZeneca ist am Freitagmorgen auf großes Interesse gestoßen. Der Impfstoff ist für alle über 18-Jährigen, die ihn wollen, unabhängig von ihrer Priorisierung freigegeben. Voraussetzung ist nun nur, hier seinen ersten Wohnsitz zu haben. Um das nachzuweisen, muss man neben der Terminbestätigung seinen Personalausweis mitbringen, Impfpass und Krankenversicherungskarte möglichst ebenso. Wer bei der Buchung falsche Angaben gemacht hat, also nicht in Mannheim wohnt oder noch keine 18 Jahre alt ist, wird nach Angaben der Stadt wieder weggeschickt. Sie empfiehlt, sich zuvor über AstraZeneca zu informieren. Vor Ort gebe es nur eine kurze ärztliche Aufklärung.

Die Impfaktion startet am Pfingstmontag im Obergeschoss der Alten Feuerwache. Weiter geht es an den folgenden Tagen bis einschließlich 10. Juni. Ebenfalls bereits gebucht sind die Zweitimpfungen, die neun Wochen später erfolgen. sma

Info: Nähere Informationen: https://mannheim.de/astrazeneca