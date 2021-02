25.02.2021, Rheinland-Pfalz, Mainz: Leere Ampulle vom Corona-Impfstoff von AstraZeneca liegen in einem polizeiinternen Impfzentrum beim Impfstart nach dem Aufziehen in einer Schale. Tausende Beschäftigte bei der Polizei in Rheinland-Pfalz können sich von Montag an gegen das Coronavirus impfen lassen. Den Anfang machten am Donnerstag in Mainz bereits die fast 180 Polizisten, die die vier Impfzentren für die übrigen Beamten betreiben werden. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Andreas Arnold