Für alle, die erst einmal mit AstraZeneca geimpft wurden, dürfte es eine gute Nachricht sein: Sie sollen beim zweiten Mal einen der sogenannten mRNA-Impfstoffe erhalten, also Biotech oder Moderna. Das gilt sowohl in der Maimarkthalle als auch in Arztpraxen sowie für die rund 3000 Menschen in Mannheim, die bei einer Jedermann-Impfaktion in der Alten Feuerwache das Präparat des

...