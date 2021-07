Architekturmuseum prämiert begrünte Fassade

Das Deutschen Architekturmuseums (DAM) Frankfurt hat im Zusammenhang mit der Ausstellung „Einfach Grün – Greening the City“die komplett begrünte Fassade in O 7 auf den Planken ausgezeichnet. Von 170 eingereichten Projekten ist sie eines von acht gleichberechtigt prämierten Gewinnerprojekten. Die Fassade des aus den 1950er Jahren stammenden Gebäudes war nach Plänen des Architekturbüros Schmucker 2014 mit einem – für Reparaturen leicht austauschbaren – Modulsystem mit in einer Gärtnerei vorkultivierten, schattenverträglichen Pflanzen vertikal bepflanzt worden. „Wir hoffen, dass dieses Projekt in Mannheim und speziell auf den Planken ein Impulsgeber für weitere positive, grüne Beiträge und Klimaverbesserung unserer Innenstadt beitragen kann“, so Architekt Klaus Gutschalk. pwr

