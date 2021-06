Mannheim. Bei einem Arbeitsunfall in der Voltastraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am Dienstagmittag eine Person von einem rund fünf Meter hohen Dach gestürzt. Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Person bei dem Sturz am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

