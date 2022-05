Arbeitslosenquote unverändert bei 6,6 Prozent – Praktikumswoche für Jugendliche

Mannheim. Die Arbeitslosenquote in Mannheim lag im April unverändert bei 6,6 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Mannheim am Dienstag mit. Trotzdem habe sich demnach der Bestand an Arbeitslosen im Agenturbezirk reduziert. Die Anzahl der Langzeitarbeitslosen entwickelte sich weiterhin positiv und setzte damit den Trend der vergangenen Monate weiter fort. Die Entwicklungen seien weiterhin saisontypisch.

Außerdem verweist die Agentur für Arbeit Jugendliche auf das Angebot einer Praktikumswoche von Montag, 16. Mai 2022, bis Freitag, 20. Mai 2022. Diese sei von der Berufsberatung gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Arbeitgeberverband Südwestmetall, der Industrie und Handelskammer Rhein-Neckar und der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald organisiert worden. „Durch die andauernde Pandemie ist die Unsicherheit bei vielen Jugendlichen in den Schulabgangsklassen im Hinblick auf die Aufnahme einer Berufsausbildung gestiegen. Dies liegt auch daran, dass in den letzten beiden Jahren viele Betriebspraktika aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten“, so Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim zu der Praktikumswoche. Über 350 betriebliche Praktikumsplätze stünden für Jugendliche zur Verfügung. Interessenten sollen sich dabei direkt an die Agentur für Arbeit wenden.

Erholung auf Arbeitsmarkt setzt sich im Südwesten fort - Weniger Menschen ohne Job

Im Südwesten ist die Zahl der Arbeitslosen im April weiter zurückgegangen. Gemeldet waren annähernd 209 100 Menschen und damit rund 3800 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank im Vormonatsvergleich um 0,1 Punkte auf nun 3,3 Prozent. Im April 2021 hatte sie noch 4,2 Prozent betragen. Die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit sank gegenüber dem Vormonat.

"Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im April ist durchweg erfreulich!", resümierte der regionale Arbeitsagenturchef Christian Rauch. Er warnte jedoch, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit auf längere Sicht verfestigen könnte. Im April verminderte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen aber deutlich.

Arbeitgeber meldeten im April rund 25 600 neue Stellenangebote. Das war rund ein Viertel mehr als im Vorjahresmonat, der von den damaligen Corona-Beschränkungen geprägt war. "Der Bestand an gemeldeten Stellen liegt nun wieder auf dem Niveau von April 2019", berichtete die Arbeitsagentur.

Im Südwesten meldeten sich bisher weniger als 300 Geflüchtete aus der Ukraine bei den Arbeitsagenturen. Die nächste Aufgabe sei es, geflüchtete Menschen aufgrund ihrer Qualifikationen in den Arbeitsmarkt aufzunehmen, sagte Rauch. (mit dpa)

