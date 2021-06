Arbeitslosenquote stabil bei 7,3 Prozent

Der Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich im Juni erneut stabil gezeigt. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, liegt die Arbeitslosenquote, wie schon im Mai, konstant bei 7,3 Prozent. Die Zahl der Menschen, die sich im Anschluss an eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung arbeitslos gemeldet haben, sei erneut zurückgegangen. Vergleicht man die Anzahl der Zu- und Abgänge miteinander, so lasse sich auch im Juni eine positive Bilanz ziehen. Es haben mehr Personen eine neue sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit begonnen als beendet.

AdUnit urban-intext1

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Die gute Entwicklung der pandemischen Lage und die dadurch möglichen Lockerungen lassen vielen Unternehmen wieder mehr Raum für deren Geschäftstätigkeit“, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mannheimer Agentur für Arbeit. Es gebe Anzeichen, dass sich die günstigen Bedingungen auch auf den Ausbildungsmarkt auswirken.

In diesem Zusammenhang wirbt Schulz für die Services der Agentur in der Berufsberatung und im Arbeitgeberservice. Nächste Woche, vom 5. bis 9. Juli, werde zudem die „Last Minute Ausbildungswoche“ angeboten. „Dieses Angebot richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte“, so Schulz. cs