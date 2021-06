Arbeitslosenquote sinkt auf 7,3 Prozent

Mannheim. Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im Mai leicht gesunken. Nach den am Dienstag von der Agentur für Arbeit vorgelegten Zahlen lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 Prozent - das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Blickt man auf das Vorjahr, so ist die Quote gegenüber Mai 2020 um 0,1 Prozentpunkte gestiegen.

AdUnit urban-intext1

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls gesunken. Ohne Job waren zum Stichtag am 12. Mai genau 255 515 Menschen - ein Minus von 9746 oder 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat April. Die Quote sank um 0,2 Punkte auf 4,0 Prozent. (mit dpa)