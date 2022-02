Arbeitslosenquote leicht gestiegen - deutlich mehr Anzeigen auf Kurzarbeit

Mannheim. Etwas Bewegung auf dem Mannheimer Arbeitsmarkt: Im Januar ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Dezember um 0,3 Prozentpunkte gestiegen - sie liegt damit derzeit bei 6,9 Prozent. Das ist ein gutes Stück unter der Arbeitslosenquote von vor einem Jahr. Mitten in der Corona-Pandemie betrug sie im Januar 2021 7,8 Prozent.

Dass sich derzeit etwas mehr Frauen und Männer arbeitslos gemeldet haben, bezeichnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) in einer Mitteilung als „weiterhin saisontypisch“. Das sei im Januar üblich, führt Katrin von Löwenstein, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit in Mannheim aus. „Arbeitsverträge sind nicht selten ohne speziellen Grund zum Jahresende befristet, eine Weiterbeschäftigung erfolgt in manchen Fällen erst mit einer kurzen Lücke“, sagt sie.

Bei der Bundesagentur sind derzeit wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kurzarbeitergeld eingeplant, um vorbereitet zu sein. Die Statistik zeigt: Seit dem Herbst steigt die Zahl der Unternehmen, die Kurzarbeit bei der BA anzeigen - und auch die Zahl der dafür gemeldeten Personen. In diesem Jahr zeigten bis zum 26. Januar 138 Betriebe mehr als 1500 Angestellte für Kurzarbeit an. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Betriebe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tatsächlich in Kurzarbeit waren, allerdings deutlich höher als die zuvor angezeigten.