Mannheim. Der Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich im April stabil gezeigt. Nach den am Donnerstag von der Agentur für Arbeit vorgelegten Zahlen lag die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat unverändert bei 7,6 Prozent. Blickt man allerdings auf das Vorjahr, so ist die Quote gegenüber April 2020 um 0,6 Prozentpunkte gestiegen.

