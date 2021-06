Arbeitslosenquote in Mannheim unverändert bei 7,3 Prozent

Mannheim. Die Arbeitslosenquote in Mannheim liegt im Juni nach den am Mittwoch von der Agentur für Arbeit vorgelegten Zahlen unverändert bei 7,3 Prozent. Blickt man auf das Vorjahr, so ist die Quote gegenüber Juni 2020 um 0,2 Prozentpunkte gestiegen.

Nach Einschätzung von Experten setzt sich der positive Trend am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg fort. Sie gehend davon aus, dass die Arbeitslosenquote und die Zahl der Arbeitslosen im Juni erneut gesunken ist. Im Mai hatte die Quote bei vier Prozent gelegen; 255 515 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Die Juni-Arbeitslosigkeit liege auch unter den Vorjahreswerten, so die Fachleute. Sie betrug im Juni vergangenen Jahres 4,4 Prozent, 276 492 Menschen hatten keine Beschäftigung.