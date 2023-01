Arbeitslosenquote in Mannheim steigt im Januar auf 7,3 Prozent

Mannheim. Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent gestiegen. Nach dem aktuellen Bericht der Bundesagentur für Arbeit waren in der Stadt im Januar 12 781 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 669 mehr als noch im Dezember (12 112). Die Zahl der offenen Stellen ist gegenüber dem Vormonat um 199 gesunken auf 2381, das waren fünf weniger als vor einem Jahr.

„Wie üblich steigt die Arbeitslosenquote im Januar saisonbedingt auch in diesem Jahr. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Was diese Zahlen jedoch nicht abbilden ist die demographische Entwicklung, die bei immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern deutlich zu einem Mangel an Arbeitskräften beiträgt. Es werden mittlerweile nicht mehr nur Fachkräfte gesucht, es fehlen auch Mitarbeitende für einfache Tätigkeiten“, wird Katrin von Löwenstein, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Mannheim in der Mitteilung zitiert.

Arbeitslosigkeit im Januar im Südwesten gestiegen

Nach Stagnation Ende des vergangenen Jahres hat die Arbeitslosigkeit im Südwesten zum Jahresbeginn wieder zugenommen. Im Januar stieg die Zahl der arbeitslosen Menschen im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Prozent auf 243 217, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Entsprechend stieg die Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent auf 3,9 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeige sich damit aber auch im Januar stabil, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch, laut Mitteilung. "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist saisontypisch und jahreszeitlich eher unterdurchschnittlich", sagte Rauch.

Die Dynamik am Arbeitsmarkt lasse aber weiter nach. Demnach nahmen im Januar weniger Menschen aus der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung auf als im Dezember 2022. Zudem seien im Vergleich zum Vormonat weniger Stellen neu gemeldet worden. Die verhaltene Dynamik sei laut Rauch weiterhin ein Anzeichen dafür, dass Unternehmen sowohl bei Einstellungen als auch bei Entlassungen abwarten. (mit dpa)