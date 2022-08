Arbeitslosenquote in Mannheim steigt im August auf 7,5 Prozent

Mannheim. Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im August um 0,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, waren demnach im Monat August 621 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Der Bestand gemeldeter Arbeitsstellen ist erneut leicht gestiegen, zum Stichtag standen 3014 offenen Arbeitsstellen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

steigt im Berichtsmonat August deutlich. Ein Faktor für den deutlichen Anstieg im August ist nach Angaben der Agentur für Arbeit die zu erwartende saisonbedingte Steigerung. Auch die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine im SGB II erhöhe die Arbeitslosenquote in diesem Monat, hieß es.

Arbeitslosigkeit im Südwesten erneut gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im August erneut gestiegen. Im August waren im Südwesten rund 241 500 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 14 620 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart berichtete. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf nun 3,8 Prozent. Im August 2021 hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,9 Prozent gelegen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen steigt im August um 77.000 Mehr erfahren

Der Anstieg ist nach Angaben der Arbeitsagentur zum Teil saisonal bedingt, da im Sommer viele Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse auslaufen und junge Menschen die Schule verlassen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen stieg die Arbeitslosenquote im Vormonatsvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. 23 266 Menschen unter 25 Jahren seien derzeit noch arbeitslos gemeldet, teilte Christian Rauch, Chef der Regionaldirektion, mit.