Arbeitslosenquote in Mannheim im März minimal auf 7,1 Prozent gesunken

Mannheim. Die Zahl der Arbeitslosen in Mannheim ist im März minimal gesunken. Auf dem Arbeitsmarkt waren insgesamt 12 493 Personen ohne Job, teilte die Agentur für Arbeit in Mannheim am Freitag mit. Das sind 130 Personen weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent. Damit weist Mannheim die höchste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf. Gegenüber März des vergangenen Jahres stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte an.

Auch im März halte die leicht positive Entwicklung am Arbeitsmarkt an, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim. „Die konstant hohe Nachfrage nach Arbeitskräften stabilisiert den Arbeitsmarkt“, erklärte er.

Arbeitslosigkeit im Südwesten erneut leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist im März erneut leicht gesunken. Landesweit waren 240 496 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das seien 1416 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote blieb mit 3,8 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Bereits im Februar war die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen.

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeige sich trotz fortbestehender Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs weiterhin beständig, sagte Regionalleiter Christian Rauch laut Mitteilung. "Der Rückgang der Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat ist saisontypisch", sagte Rauch.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 13 Prozent. Im März 2022 waren 212 874 Menschen arbeitslos gemeldet. Der Anstieg hängt nach Worten Rauchs mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine zusammen. "Unser Ziel ist weiterhin, die geflüchteten Menschen entsprechend ihrer Kompete