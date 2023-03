Arbeitslosenquote immer noch die höchste im ganzen Land

Die Zahl der Arbeitslosen in Mannheim ist im Februar minimal gesunken. In der Stadt waren insgesamt 12 623 Personen ohne Job, teilte die Agentur für Arbeit in Mannheim am Mittwoch mit. Das sind 158 Personen weniger als im vergangenen Januar. Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent.

Damit weist Mannheim die höchste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg auf. Gegenüber dem Februar des vergangenen Jahres stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte an.

Nachdem die Zahlen im Januar angestiegen waren, folgte im Februar eine positive Entwicklung, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim. „Die weiterhin hohe Nachfrage nach Arbeitskräften stabilisiert den Arbeitsmarkt“, erklärte er. kpl