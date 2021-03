Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Mannheim: Die Zahl der Erwerbslosen ist im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit Mannheim mitteilte, entwickele sich die Arbeitslosenquote, wie auch in den vergangenen Monaten, saisontypisch. Nach einem Anstieg im Januar folge wie in den Vorjahren ein leichter Rückgang an Arbeitslosen im Februar.

Allerdings beträgt der Anstieg zum Februar 2020 1,6 Prozentpunkte. Und die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die Arbeitslosengeld beziehen, hat sich gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Dabei müsse aber berücksichtigt werden, dass die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum die Zahlung dieser Leistung um drei Monate verlängert habe, erklärt Agentur-Sprecher Denny Krupp. Der Zugang an Arbeitslosen aus Erwerbstätigkeit ist gegenüber Januar stark zurückgegangen, der Abgang an Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit ist gestiegen.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz aller Einschränkungen weiterhin robust und im saisontypischen Verlauf“, bilanziert Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mannheimer Agentur. Lohnersatzleistungen, insbesondere das Kurzarbeitergeld, würden weiterhin stark in Anspruch genommen. „Hiermit sichert die Bundesagentur für Arbeit in Zeiten der Pandemie Beschäftigungsverhältnisse und schafft damit für viele Unternehmen eine Perspektive für den Start danach.“ cs