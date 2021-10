Mit schwungvollen Melodien verabschiedet der Chor „Imbongi – Voices for Africa“ unter Leitung von Klaus Loescher (vorn rechts) die Gäste in der City Kirche Konkordien aus einem Abend, der zuvor viele bedrückende Informationen über den Kolonialismus vermittelt. Anlass ist die aktuelle Diskussion über Straßennamen in Rheinau-Süd.

© Konstantin Groß