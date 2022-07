Arbeitsbelastung: Das sagen Mannheimer Beiräte

Stephan Bordt, Fraktionsgeschäftsführer LI.PAR.Tie und Bezirksbeirat Linke

„Im Gemeinderat gibt es immer wieder kurzfristige Entscheidungsforderungen, die wie jüngst ,Conversio’ im Hauptausschuss oder die Abtrennung des Bereichs um die Multihalle vom Herzogenriedpark aufgrund mangelnder Vorbereitungszeit in den Ausschüssen nicht zur Abstimmung gebracht werden können. Allerdings sind das Ausnahmen. Was für meine Fraktionsmitglieder eine Herausforderung darstellt, ist die Masse an Terminen und Informationen. Viele dürften zeitlich permanent am Anschlag stehen. Bezirksbeiräten stellt sich häufig das Problem, nicht in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden. Der Informationsfluss zwischen Verwaltung und BBR ist uneinheitlich und hängt wie im Gemeinderat vom betreffenden Fachbereich ab. Als Fraktion im Gemeinderat erhalten wir ebenfalls auf einige wenige Anfragen und Anträge sehr lange, im Extremfall mehrere Jahre, keine Antworten. Die Qualität der städtischen Vorlagen ist in der Regel vom Informationsgehalt gut bis sehr gut, so mein Eindruck. Als Fraktionsgeschäftsführer würde ich mir in bestimmten Dezernaten und Fachbereichen schnellere Antworten und nachvollziehbarere Zuständigkeiten wünschen. Als Bezirksbeirat mache ich immer wieder die Erfahrung, dass wir nur ein empfehlendes Gremium sind. Als BBR hat man das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.“