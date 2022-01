Arbeitgeber in Mannheim müssen weiterhin Corona-Fälle melden

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat die Allgemeinverfügung zur Meldepflicht von betrieblichen Clustern bis zum 10. Februar 2022 verlängert. Wie die Stadt Mannheim am Donnerstag mitteilte, müssen Arbeitgeber demzufolge unter bestimmten Umständen auch weiterhin die Anhäufung von Corona-Infektionen innerhalb eines Unternehmens an das Gesundheitsamt melden. Folgende bereits am 29. April 2021 erlassene Regelungen wurden verlängert:

Unternehmen, in denen

Beschäftigte, die sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit zumindest zeitweise innerhalb desselben umschlossenen Raumes wie zum Beispiel gemeinschaftlich genutzten Büros, Werkhallen und Werkstätten, Fahrzeugen, Pausenräumen oder im selben Stockwerk desselben Gebäudeabschnitts aufhalten und bei denen

innerhalb von 14 Tagen zwei oder mehr durch einen PCR-Test oder einen PoC-Antigen-Schnelltest bestätigte Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus auftreten, ist der Arbeitgeber verpflichtet, unverzüglich eine nicht-namentliche Meldung unter Angabe der Fallzahl an das Gesundheitsamt Mannheim zu machen. Der Arbeitgeber ist hierdurch ausdrücklich nicht dazu verpflichtet, eine gesonderte regelmäßige Erhebung von personenbezogenen Daten vorzunehmen.

Ein erstmaliger Verstoß mit vorsätzlicher Handlung soll laut Angaben der Stadt in der Regel mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet werden. Im Wiederholungsfall könne die Ordnungswidrigkeit gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

Weitere Informationen unter www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften.

