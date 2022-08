Arbeiter beim Errichten einer Mauer in Mannheim lebensgefährlich verletzt

Mannheim. Bei einem Arbeitsunfall in Feudenheim ist am Mittwoch ein Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 40-Jährige gegen 13 Uhr bei einem Neubau damit beschäftigt, eine neue Begrenzungsmauer zu errichten. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte die bestehende Mauer ein und begrub den Mann unter sich.

Mit schwersten inneren Verletzungen wurde der 40-Jährige von einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht Lebensgefahr.

Der Ablauf lasse derzeit noch viele Fragen offen und die Ermittlungen unter Einbeziehung aller zuständigen Behörden seien aufgenommen worden, so die Mitteilung. Auch Sachverständige wurden demnach in die Bewertungen mit einbezogen. Geprüft werde auch, in welchem Arbeitsverhältnis der Bauarbeiter zu seinem Arbeitgeber stand.

