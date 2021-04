Arbeiten an Wasserleitung

Die Netzgesellschaft der MVV arbeitet ab der kommenden Woche in der Gartenstadt an der Wasserleitung. Wie der Energieversorger mitteilte, ist wegen der Bauarbeiten ab Montag, 26. April, der Kreuzungsbereich Am Herrschaftswald/Langer Schlag für den Verkehr bis voraussichtlich Mitte Juni 2021 gesperrt.

AdUnit urban-intext1

Anwohner werden gebeten, den Umleitungen zu folgen. Die Buslinie 55 der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft wird von der Lampertheimer Straße kommend ab der Haltestelle Käfertaler Wald über die Lampertheimer Straße sowie die Karl-sternstraße umgeleitet und setzt ab der Haltestelle Eschenhof ihre gewohnte Route fort.

Kontakt per E-Mail

Der Energieversorger bittet um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme und die damit verbundenen unvermeidlichen Beeinträchtigungen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde das Trinkwassernetz wieder auf dem neuesten Stand sein. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen per Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen. red