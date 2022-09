Arbeiten am Panorama-Steg: Aubuckel erneut gesperrt

Mannheim. Die Straße Am Aubuckel muss ab Samstag, 1. Oktober, erneut gesperrt werden. Wie die Buga GmbH mitteilt, sind die Arbeiten am Einhub des Panoramastegs der Grund dafür, dass die Straße zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 5.30 Uhr am Dienstag nicht befahrbar sein wird.

Der Panoramasteg ist Teil der Bundesgartenschau, die nächstes Jahr im April in Mannheim eröffnet wird. Bereits am vergangenen Wochenende musste der Aubuckel gesperrt werden, weil ein Raupenkran, der seit August auf dem Spinelli-Gelände steht, den 81 Meter langen Steg auf das Fundament gehoben hatte.

Wann genau der Einhub erfolgt steht laut Pressemitteilung noch nicht fest. Stand Freitag wird es am Sonntag gegen 23 Uhr sein.