April in Mannheim durchschnittlich

Ein wenig zu nass, temperaturmäßig ausnahmsweise mal wieder durchschnittlich – und nicht so sonnig wie sonst war der April in der Quadratestadt. Damit verlief der Ostermonat verglichen mit den vieljährigen Mittelwerten genau wie der April in Gesamtdeutschland.

Ein Blick ins Klimaarchiv des nationalen Wetterdienstes sorgt dabei aber doch für eine Überraschung: „Erstmals seit 15 Jahren war ein April in Deutschland wieder zu nass“, betont DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Dank der überdurchschnittlichen Niederschläge der vergangenen Monate färbte sich die Vegetation allmählich kräftig grün ein. Am Himmel gab es im April derweil ein seltenes Farbenspiel zu bestaunen: In der Nacht zum 24. konnten bis zur Landesmitte intensive Polarlichter beobachtet werden. Das meldete der DWD nach Auswertungen der Ergebnisse seiner Messstationen.

Und wie geht’s mit dem Wetter nun weiter? Sonnenhungrige Mannheimer müssen nun stark sein. Es dauert noch, bis man von wirklich stabilem Hochdruckwetter sprechen kann: Denn die nächsten Tage bleibt es eher bewölkt und oft leicht regnerisch, bei 18 bis 19 Grad. see