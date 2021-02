Mannheim. Neun neue Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag – einer mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf die von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen stieg leicht auf 62,1 an. Zugleich wurden auch zwei weitere Todesfälle – eine über 50-jährige und eine über 80-jährige Frau – im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt zählt Mannheim seit Beginn der Pandemie 242 Tote. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle liegt bei 10 188, als genesen gelten derzeit 9359 Personen. Damit gibt es in Mannheim 587 akute Corona-Fälle.

Kein Alleingang Mannheims

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs am Montag kam für die Stadt „überraschend, da die Spannbreite bei den Inzidenzen im Land nicht unerheblich ist“. Einen Alleingang, wie im Dezember, als die Stadt die Ausgangssperre vor dem Land ausrief, wird es nicht geben. „Für eine besondere Regelung in Mannheim ist kein Raum, soweit die Inzidenzen nicht wesentlich vom Landesschnitt abweichen“, sagte Sprecherin Monika Enzenbach dem „Mannheimer Morgen“. Das Rathaus ist nach wie vor von der Ausgangssperre überzeugt. „Nach unseren Daten ist das eine insgesamt wirksame und gut kontrollierbare Maßnahme gewesen, die den Rückgang der Inzidenz beschleunigt hatte“, so die Sprecherin weiter. Dafür sprächen auch die baden-württembergischen Zahlen im Bundesvergleich. Das Rathaus habe erwartet, dass es im Rahmen einer Öffnungsstrategie eine Anpassung der Ausgangsbeschränkung geben würde. Die heutige Entscheidung werde die Öffnungsstrategie des Landes unter Umständen mit beeinflussen.

Infektionsrisiko gestiegen

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger: „Wenn wir die positive Entwicklung bei den Inzidenzwerten fortsetzen und zu baldigen Öffnungen kommen wollen, dann muss der individuelle Schutz noch mehr beachtet werden.“ Erste Erfahrungen mit Blick auf die Mutationen zeigten, dass schnell Infektionsketten mit vielen Beteiligten entstehen können – auch wenn sich Menschen im zulässigen Rahmen begegneten, sich dabei aber nicht durch Abstand, Lüften, Maske schützten. „Bitte denken Sie daran: Das Risiko sich bei einer Begegnung zu infizieren, ist durch die Mutationen gestiegen!“, so Kurz.

AdUnit urban-intext2

Wie genau sich das Wegfallen der nächtlichen Ausgangssperre auf die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort auswirkt, war am Montag auch im Polizeipräsidium noch unklar. Auf Anfrage verweist ein Polizeisprecher auf das Innenministerium, das landesweit geltende Kontrollen anordnet. IHK-Präsident Manfred Schnabel begrüßt den Wegfall: „Der Politik sollte das Urteil eine Mahnung sein, alle Maßnahmen darauf zu prüfen, ob sie geeignet, verhältnismäßig, fair und alternativlos sind. Wir haben Zweifel, ob die Zwangsschließungen ganzer Branchen diesen Kriterien gerecht werden.“ „Für den Einzelhandel spielt der Wegfall der Ausgangssperre keine Rolle“, sagte Lutz Pauels, Chef der Werbegemeinschaft City. Der Gastronomie könne die Änderung etwas nutzen.

Busse und Bahnen fahren zunächst weiter wie gehabt – also mit dem normalen Tagesfahrplan und einem ausgedünnten Angebot ab 20 Uhr. Florian Benz, Sprecher der Verkehrsbetriebe, erklärte: „Wir reagieren auf den Bedarf.“ Wenn Geschäfte in den Abendstunden wieder öffnen, könnten dann auch wieder mehr Busse und Bahnen fahren, so Benz. Die Freien Wähler im Gemeinderat sehen in dem Gerichtsurteil „das gute Signal, dass unsere demokratischen Institutionen funktionieren und Entscheidungen der Politik auch gerichtlichen Überprüfungen standhalten müssen“.

AdUnit urban-intext3

Die SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei sparen indessen nicht mit Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung. Insbesondere habe Sozialminister Manne Lucha (Grüne) das Vertrauen in die Corona-Politik des Landes „beschädigt“, indem er die nächtliche Ausgangssperre „ohne eine fundierte rechtliche Begründung und nachgewiesene Kausalität aufrechterhält“.