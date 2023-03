Appell an Gemeinderat

Vor der entscheidenden Abstimmung am Dienstag im Gemeinderat haben sich der Handelsverband Nordbaden und die Werbegemeinschaft Mannheim City mit einem offenen Brief an die Stadträtinnen und Stadträte gewandt. Darin werben sie um Unterstützung für die drei von ihnen in diesem Jahr geplanten sogenannten Erlebnis-Wochenenden, die von verkaufsoffenen Sonntagen begleitet werden sollen.

„ Mannheim hatte besonders unter der Corona-Pandemie, den Baustellen an den Stadteingängen und dem veränderten Kaufverhalten zu leiden“, heißt es dort. „Deshalb müssen wir gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die City dauerhaft zu beleben.“ mig