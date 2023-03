Anwohner erhalten Parkscheine

Der Versand der Tagesparkscheine für die Bewohner in den während der Bundesgartenschau eingerichteten Bewohnerparkzonen hat begonnen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bis spätestens zum 13. April erhält demnach jede volljährige Person, die ihren Hauptwohnsitz in einer der für die Buga-Zeit eingeführten Bewohnerparkzonen hat, 20 Tagesparkscheine zur persönlichen Verwendung für Gäste.

Die Tagesparkscheine sind gültig vom 14. April bis einschließlich 8. Oktober 2023. Die Karten für die rund 15 800 berechtigten Personen werden nach Angaben der Stadt aktuell mit dazugehörigem Anschreiben gedruckt und sollen innerhalb der nächsten drei Wochen zugestellt werden.

Während der Zeit der Buga, an insgesamt 178 Tagen, sollen im Umfeld der beiden Ausstellungsflächen Spinelli und Luisenpark nur noch Anwohnende mit Bewohnerparkausweis ihre Fahrzeuge abstellen. In bestimmten Bereichen mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs ist für alle für die Dauer von zwei Stunden das Parken mit Parkscheibe möglich. Mit dem Konzept will die Stadt verhindern, dass Buga-Gäste die Parkleitsysteme ignorieren und – um Parkgebühren zu vermeiden – wild in den Wohngebieten parken.

Gleichzeitig teilte die Stadt mit, dass die Verkehrsschilder für die Bewohnerparkzonen nahezu komplett aufgestellt sind. Damit hätten die Arbeiten noch vor dem Zeitplan abgeschlossen werden können, hieß es. Kurz vor Eröffnung der Buga sollen die Verhüllungen abgenommen werden, womit die Schilder dann ihre Gültigkeit erhalten. red/kpl