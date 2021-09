In einem Rhythmus von zwei Jahren geben Sozial- und Gesellschaftsforscherinnen und -forscher die sogenannte Leipziger Autoritarismusstudie heraus, in der Formen von Rassismus in Deutschland inhaltlich, strukturell und statistisch beschrieben werden. Mehrere Studienfragen weisen dabei konkrete eigene Werte für den Antiziganismus, den Rassismus gegen Sinti und Roma, aus. Sie sind über den Verlauf der Studienjahre vergleichend nachvollziehbar. Zwar haben die Werte im Vergleich zu den vorherigen Studienjahren 2016 und 2018 moderat abgenommen, doch auch heute geben noch bis zu 44,5 Prozent an, sie hätten Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in ihrer Gegend aufhielten. Mehr als jeder Dritte und bis zu 41,3 Prozent der Befragten ist der Meinung, Sinti und Roma müssten aus den Innenstädten verbannt werden und mehr als jeder Zweite (bis zu 54,1 Prozent) vertritt die Auffassung, die Minderheit neige zu Kriminalität. mer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1