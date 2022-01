Ansprechpartner für Betriebe und junge Menschen

Hilfe bei Fragen zur Berufsschule, beim Ausfüllen von Formularen oder einfach nur zuhören: Die Aufgaben, die auf Sebastian Unser zukommen, sind vielfältig und spannend. Der Mitarbeiter des Vereins Förderband ist künftig im Auftrag des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim Ansprechpartner für Azubis und Ausbildungsbetriebe im Azubihaus Mannheim.

Das Azubihaus der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft wurde im Juni 2021 in einem sanierten Kasernengebäude auf Spinelli eröffnet und bietet Platz für 104 Auszubildende. Ausbildungsbetriebe mieten darin Wohnungen für ihre Azubis, jedes Appartement hat 20 bis 25 Quadratmeter Wohnfläche. Sozialpädagoge Sebastian Unser ist bereit, in seinem Büro im Azubihaus bei den großen und kleinen Fragen und Wünschen zu unterstützen. „Wir freuen uns, dass das Ausbildungshaus durch die Unterstützung des Förderband e.V. noch attraktiver für die Auszubildenden und die Ausbildungsbetriebe wird. Damit erweitern wir unser Leistungsangebot zur Gewinnung von Nachwuchskräften für die Mannheimer Unternehmen,“ bewertet Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch die Unterstützung. Auch beim Bildungsträger Förderband ist man sehr gespannt auf die Aufgabe. „Das Angebot ist für uns neu und spannend und unterstützt unsere Ziele als Einrichtung der Jugendberufshilfe“, berichtet Klaus Sommer, Vorsitzende des Vereins. „Es passt sehr gut zu unseren Angeboten für junge Menschen und Betriebe, weil es direkt an der Schnittstelle zu beiden Zielgruppen angesiedelt ist“.

Nach und nach sind immer mehr Azubis im Azubihaus angekommen. Schon bei der Schlüsselübergabe der GBG an das Förderband wurde ein Gleisbauer-Azubi der Deutschen Bahn AG über das Angebot informiert. Die Reaktion war äußerst positiv. „Die Wirtschaftsförderung Mannheim will mit diesem Angebot die gemeinsamen Aktivitäten der Stadt Mannheim, der Agentur für Arbeit Mannheim und der Kammern zur Förderung eines attraktiven Ausbildungsstandorts Mannheim unterstützen“, erklärt Christiane Ram, Fachbereichsleiterin der Wirtschaftsförderung.

Bei allen Problemen unterstützen

Sebastian Unser möchte ein festes Sprechstundenangebot vor Ort anbieten und die Azubis bei allen „alltäglichen Problemen“ unterstützen, bei Bedarf zu den Partnern weiterleiten. Auch die Planung und Durchführung eines begleitenden Seminar- und Freizeitangebots könnte eine mögliche Aufgabe sein. Entscheidend seien die individuellen Wünsche und Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewohner. baum/red

