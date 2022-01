Anmeldung läuft für Gasthörer- und Seniorenstudium an der Universität Mannheim

Mannheim. Das Vorlesungsverzeichnis der Universität Mannheim für das Gasthörer- und Seniorenstudium im Frühjahrssemester ist ab sofort online verfügbar. Darin sind rund 300 Veranstaltungen aus allen Fachbereichen der Universität aufgelistet. Das Spektrum reicht von Kunst und Kultur über Wirtschaftsgeschichte, Gesundheitspsychologie oder Sozialphilosophie bis hin zur Weltordnung im Britischen Empire. Auch ein Projektkurs zur Universitätsgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus sowie ein Handschriftenkurs zur Mannheimer Stadtgeschichte werden angeboten.

Semester startet am Valentinstag

Das Gasthörer- und Seniorenstudium der Universität richtet sich an Menschen jeden Alters. Für die Teilnahme wird kein bestimmter Bildungsabschluss vorausgesetzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus einer Vielzahl an Lehrveranstaltungen aus allen Fachbereichen wählen, die sie gemeinsam mit den regulären Studierenden besuchen. Ergänzend gibt es einige Angebote, die sich speziell an sie richten. Vorlesungsbeginn ist am 14. Februar. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es online.

Info: www.uni-mannheim.de/gasthoerer-angebot

