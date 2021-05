Anmeldung für Neuschwimmerkurse in Freibädern freigeschaltet

Mannheim. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Mannheim bietet erstmals Neuschwimmerkurse in Freibädern der Quadratestadt an. Die Anmeldung dafür wurde nach Angaben der DLRG am Samstag um 20 Uhr auf der Homepage freigeschaltet. Die Kurse in den Bädern Herzogenried, Carl-Benz und Rheinau starten am 12. Juni und finden jeweils an einem Samstagmorgen statt.

Die Kurse werden unter Anleitung eines Elternteils und den derzeitig gültigen Corona-Zugangsbeschränkungen für die Freibäder Mannheims durchgeführt, informierte die DLRG weiter.

Info: Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der DLRG Mannheim.